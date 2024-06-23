سريع: استهدفنا مع المقاومة الإسلامية العراقية سفناً في ميناء حيفا والمتوسط

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، استهدفتا سفناً في ميناء حيفا المحتلة، وسفينةً في البحر الأبيض المتوسط خلال توجهها إلى الميناء نفسه.

وأوضح سريع أنّ العملية الأولى استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا، وهي تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، اثنتان منها هما ناقلتا إسمنت، بينما الأخريان هما سفينتا شحن.

أما العملية الثانية فاستهدفت سفينة "Shorthorn Express" في البحر الأبيض المتوسط، وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، بحسب ما تابع سريع.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنّ العمليتين، اللتين تمتا بعدد من الطائرات المسيّرة، حققتا أهدافهما بنجاح، بحيث كانت الإصابات دقيقةً ومباشرة.

كذلك، جدّد سريع تأكيد مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وبُعيد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن العمليتين، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذهما أيضاً، مشددةً على استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".