"الأونروا": نقص الإمدادات وانهيار النظام يقوض تقديم المساعدات بغزة

فلسطين اليوم

حذرت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، اليوم السبت، من أن "نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام بقطاع غزة يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".

وقال مدير التخطيط بـ "الأونروا"، سام روز، في تصريحاتٍ لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه: "لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار بغزة، وفي كل يوم تستمر فيه الحرب تصبح العمليات الإنسانية أكثر صعوبة".

وأضاف: "في كل يوم تستمر فيه حرب غزة، تصبح العمليات الإنسانية أكثر صعوبة".

وتتواصل الحرب "الإسرائيلية" المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ 260 على التوالي، وسط قصف عنيف لقوات الاحتلال يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، فضلاً عن تدمير كل ما بقي من مقومات الحياة من مبانٍ ومدارس ومراكز صحية، بينما تزداد الأزمة الإنسانية تفاقما.

وفي السابع من مايو/ أيار الماضي، احتل الجيش "الإسرائيلي" معبر رفح البري، بعد يوم من الإعلان بدء عدوان عسكري على مدينة رفح التي كانت تكتظ بالنازحين، وسط تجاهل إسرائيلي لتحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع منذ احتلال على المعبر، جراء منع دخول المساعدات وتوقف حركة مرور المرضى والجرحى إلى الخارج لتقلي العلاج، إثر خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.