فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت22/6/2024م، مقطعاً مصوراً لمشاهد استهداف عناصرها جنود وآليات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبينت الكتائب في المقطع المصور الذي نشرته عبر صفحتها في التليجرام، أن عناصرها استهدفت جنود وآليات العدو في محور التقدم بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع

وفي سياق متصل، أكدت الكتائب، قصفها تجمعًا لآليات العدو بقذائف الهاون قرب مفترق عوض الله بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

وفيما يلي المقطع المصور كاملاً: