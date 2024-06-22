متظاهرون في اليابان يجسدون مشهد ضحايا غزة في المستشفيات

فلسطين اليوم

أقيمت مظاهرة أمام أحد المراكز التجارية في منطقة شينجوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو جسد خلالها المتظاهرون مشهد الضحايا الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة

واجتمع أعضاء منظمات غير حكومية يابانية ومسلمون يعيشون في طوكيو أمام أحد المراكز التجارية في منطقة شينجوكو، لتنظيم المظاهرة.

واستلقى المتظاهرون في الشارع ومكثوا بصمت دون حراك مرتدين ملابس ملطخة بالدماء ورفعوا أعلام فلسطين، من أجل تجسيد مشهد الضحايا الذين قُتلوا في مستشفيات غزة.

كما وضع المتظاهرون دمى مغطاة بأكفان ملطخة بالدم، في إشارة إلى الضحايا الرضع في غزة.

ورفع المتظاهرون أيضا لافتات عدة، داعية لفرض عقوبات على "إسرائيل"، فيما حظيت المظاهرة باهتمام كبير من المارة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.