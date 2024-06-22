التربية: 40 ألف طالب وطالبة بالقطاع حرموا من تقديم امتحان الثانوية العامة بسبب العدوان

فلسطين اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، يوم السبت، إنّ 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بفروعها المختلفة حرموا من الالتحاق بدورة هذا العام بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في تصريحٍ وصل وكالة "صفا" إلى أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في القطاع حرموا من حقهم في التعليم بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت "تنطلق اليوم السبت 22 حزيران الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024م في الوقت الذي يُحرم فيه أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في قطاع غزة من حقهم في التعليم بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ السابع من أكتوبر 2023م بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني المجرم على قطاع غزة، من ضمنهم 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بفروعها المختلفة لن يتمكنوا من الالتحاق بهذه الدورة من امتحانات الثانوية العامة".

وشددت الوزارة على أنّ هذه تمثل سابقة وانتهاكًا خطيرًا يهدد مستقبل الطلّاب ويقوض فرص التحاقهم بالجامعات والكليات المحلية والخارجية.

وذكرت أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد في هذه الحرب "استهداف الأطفال والنساء والمدنيين؛ فاستشهد وأصيب واعتقل عشرات الآلاف من بينهم آلاف الطلبة والعاملين في سلك التعليم، بينما خرجت أكثر من 85% من المنشآت التعليمية عن الخدمة كنتيجة لاستهدافها المباشر والمتعمد، مما سيشكل تحدياً كبيراً لجهود استئناف العملية التعليمية بعد نهاية الحرب".

وأكدت الوزارة التزامها بعقد دورة خاصة لطلبة قطاع غزة حين تسمح الظروف بذلك؛ وبما يحقق سلامة الطلبة والعاملين.

كما أكدت الوزارة أنها وضعت الخطط اللازمة لتعويض العام الدراسي 2023/2024م لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر وطلبة التعليم العالي، وبما يضمن عدم ضياع العام الدراسي، وامتلاكهم للمفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة لاستمرار تعلمهم اللاحق.