بوريل يطالب بـتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن قصف مكتب الصليب الأحمر في غزة

فلسطين اليوم

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق في قصف أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وكتب بوريل على منصة إكس، "يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه".

وقال: يجب أن يكون الصليب الأحمر في غزة قادرا على القيام بجميع واجباته بأمان بموجب اتفاقيات جنيف بما في ذلك الحماية الإنسانية ومساعدة الضحايا.

وأمس الجمعة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح، جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 22 مواطنا وإصابة العشرات، وإلحاق أضرار مادية بالمكتب.