كوبا تعلن الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد أسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع وزير الخارجية الكوبي: أن "كوبا قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وأوضحت وزارة الخارجية الكوبية في بيانها، اليوم السبت، أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

ولفتت إلى أن المبادرة تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يُعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.