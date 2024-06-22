استشهاد طفلة وإصابة آخرين في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلا شرق غزة

فلسطين اليوم

استشهدت مساء اليوم السبت22/6/2024م، طفلة فلسطينية وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلاً سكنياً شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النمرة في محيط ميدان فلسطين "الساحة" شرق المدينة انتشلت على اثره الطواقم الطبية جثمان طفلة ونقلت عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني لتلقى العلاج.

ومنذ ساعات الصباح، ارتكب الاحتلال عدة مجازر في 4 أحياءً سكنية وهي (مخيم الشاطئ، حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون)، خلفت 38 شهيداً و14 مفقوداً تحت أنقاض المنازل والبنايات، و50 إصابة بينها إصابات في حالة خطيرة بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة