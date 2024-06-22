تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد حوشية في بلدة قطنة

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة القدس، اليوم السبت، جثمان الطفل الشهيد محمد مراد حوشية (12 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي إلى مسقط رأسه في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، حيث شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الطفل عقب صلاة العصر في مقبرة قطنة الجديدة.

وكان الطفل حوشية وهو من بلدة قطنة شمال غرب القدس، قد أصيب بجروح حرجة، في الرابع عشر من الشهر الجاري، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأعلن صباح اليوم عن استشهاده، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 553 شهيدا، بينهم 136 طفلا