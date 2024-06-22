الجوع يحصد مزيدا من الأطفال .. أربعة شهداء خلال أسبوع شمال القطاع

فلسطين اليوم

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان د.حسام أبو صفية، ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بالمستشفى جراء سوء التغذية إلى 4 شهداء خلال أسبوع واحد.

وقال أبو صفية في مؤتمر صحفي عقده شمالي لقطاع غزة: "فقدنا طفلا بقسم الحضانات خلال الساعات الأخيرة، وهو رابع طفل يستشهد بالمستشفى خلال الأسبوع الأخير بسبب سوء التغذية".

وكان الطفل مصطفى حجازي البالغ من العمر 10 أعوام استشهد في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب سوء التغذية والتجفاف وعدم توفّر العلاج المناسب له.

ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة المحاصر إلى 33 فلسطينياً.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت الأسبوع الماضي، بأنّها وثّقت 32 وفاة في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية منذ أكثر من ثمانية أشهر، من بينها 28 وفاة تعود لأطفال دون الخامسة من عمرهم.

كما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودولية عدة، من هطر انتشار المجاعة لاسيما في محافظتي غزة وشمال القطاع، مؤكدة أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين تواجه مستويات كارثية من نقص الغذاء وظروفاً قريبة من المجاعة.