كم أسير فلسطيني اعتقل الاحتلال منذ السابع من أكتوبر؟ نادي الأسير يجيب

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت22/6/2024م، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل أكثر من 9300 فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أكد النادي في تصريح صحفي، استشهاد العديد من الفلسطينيين في الضفة منذ بدء حرب الإبادة بغزة خلال اعتقالهم على يد سلطات الاحتلال.

ومنذ إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة، يواصل بشكل يومي اعتقال العشرات من الفلسطينيين في كافة محاور التقدم والتوغل بغزة، فضلاً عن عمليات الاعتقال اليومية التي يشنها في كافة مدن الضفة الفلسطينية المحتلة.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة بلا هوادة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.