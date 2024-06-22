الجبهة الشعبية: مجازر الاحتلال في الشاطئ والتفاح ورفح وصمة عار على جبين البشرية

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت22/6/2024م، أن ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين في مجزرتين جديدتين للاحتلال اليوم في مخيم الشاطئ وحي التفاح بمدينة غزة وقبلها أمس استهداف خيام تأوي نازحين في منطقة المواصي غربي رفح هي جرائم حرب صهيونية جديدة تُرتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع، وعلى الرغم من إعلان الاحتلال عن أن هذه المناطق آمنة.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن ارتكاب هذه المجازر بحق مربعات سكنية بأكملها أو استهداف للنازحين العُزل ومواصلة التدمير الممنهج للبنية التحتية وحرق وتدمير آلاف المنازل هو تعبير عن حالة الإفلاس والتخبط الذي وصل إليه الاحتلال جراء تصاعد عمليات المقاومة في القطاع والضربات المحكمة والنوعية التي تعرضوا لها"

وأشارت إلى أن هذه المجازر الانتقامية والجبانة بحق المدنيين الآمنين في بيوتهم والنازحين وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ هي وصمة عار على جبين البشرية، ولعنة ستطارد القتلة الصهاينة وأعوانهم في كل مكان.

وشددت على أن الجرائم الصهيونية المستمرة في القطاع لن تغير حقيقة الواقع على الأرض، ولن يستطيع الاحتلال من خلالها أن يوفر الحماية لضباطه وجنوده الذين سيظلون أهدافاً سهلة للمقاومة، وسيواصلون الغرق أكثر في مستنقع غزة.

وخلال الـ24ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و 169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وصول 38 شهيدا منذ صباح اليوم إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف الاحتلال 4 أحياء في مدينة غزة، مبيناً أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي (مخيم الشاطئ، حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون).

وأشار إلى أن الاستهدافات وصل منها 38 شهيداً إلى مستشفى المعمداني، فيما لا يزال 14 مفقوداً تحت أنقاض المنازل والبنايات، بينما وصل 50 إصابة بينها إصابات في حالة خطيرة