الإعلامي الحكومي بغزة: 38 شهيدا و 14 مفقودا حصيلة مجازر الاحتلال بـ4 أحياء في مدينة غزة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم السبت22/6/2024م، وصول 38 شهيدا منذ صباح اليوم إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف الاحتلال 4 أحياء في مدينة غزة.

وبين المكتب الإعلامي في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي (مخيم الشاطئ، حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون).

وأشار إلى أن الاستهدافات وصل منها 38 شهيداً إلى مستشفى المعمداني، فيما لا يزال 14 مفقوداً تحت أنقاض المنازل والبنايات، بينما وصل 50 إصابة بينها إصابات في حالة خطيرة

وخلال الـ24ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و 169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة بلا هوادة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.