بينهم طفلان.. 4 شهداء في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلا شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، ظهر اليوم السبت22/6/2024م، استشهاد 4مواطنين وإصابة آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا شرق مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا سكنيا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، انتشلت على اثره الطواقم الطبية من داخله 4 شهداء ونقلت عدداً من الإصابات إلى مستشفى المعمدانى الكائن شرق المدينة لتلقى العلاج.

وبدورها، قالت مصادر طبية في مستشفى المعمداني، إن جثامين الشهداء الأربعة التي وصلت المستشفى بينهم طفلان لا يتجاوز اعمارهما الـ5سنوات.

وخلال الـ24ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و 169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة بلا هوادة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.