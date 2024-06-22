الهلال الأحمر: الطواقم الطبية في غزة بحاجة ماسة إلى المستلزمات الصحية

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم السبت عن استهداف الاحتلال بشكل مكثف ما ادعى إنها "مناطق آمنة" في مواصي خان يونس، ورفح.

وقال الهلال الأحمر: بأن "النزوح الكبير للمواطنين يشكل عبئا على الخدمات الطبية مع استمرار إغلاق معبر رفح، منذ السابع من شهر أيار/مايو الماضي".

وأكد أن الطواقم الطبية في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى المستلزمات الصحية، والمحاولات حثيثة لتفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ شمال قطاع غزة، لمعالجة تداعيات العدوان.

وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة: "طواقم الإسعاف تمنع من الوصول إلى المناطق التي تعرضت للقصف؛ وإمكانيات الدفاع المدني لا تتناسب مع حجم الدمار؛ ونجد صعوبة في الوصول لضحايا القصف في منطقة مخيم الشاطئ".

وبالأمس أكدت نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجمعية لن تستطيع إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون فتح المعابر والنقاط البرية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح لأنه المعبر الحيوي ليس فقط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إنما من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمرضى.