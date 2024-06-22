فلسطين اليوم

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اسماعيل الثوابتة، مساء اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب مجزرتين مروعتين بمخيم الشاطئ وحي التفاح بمدينة غزة راح ضحيتهما 42 شهيداً.

وقال الثوابتة في تصريح صحفي لقناة الجزيرة: " استُشهد 24 فلسطينيا جراء استهداف 7 منازل في مخيم الشاطئ، كما استشهد 18 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي في حي التفاح".

وكان قد سقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" 3 بنايات سكنية في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.