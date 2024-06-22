101 شهيد في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت 22-6-2024، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و 169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى37551 شهيدا و85911 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة بلا هوادة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.