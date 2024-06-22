5 شهداء باستهداف طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" المواطنين في حي الزيتون بغزة

فلسطين اليوم

استُشهد خمسة مواطنين، اليوم السبت 22-6-2024، في أعقاب إلقاء طائرة مسيرة "إسرائيلية" قنابل على مجموعة من المواطنين شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 5 مواطنين جراء إلقاء طائرات مُسيّرة "إسرائيلية" قنابل على المواطنين في المنطقة التي تعرف باسم (بالمثلث) "أخر شارع كشكو" شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حربه العدوانية على قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل زيادة أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير جداً وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.