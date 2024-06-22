استشهاد طفل متأثراً بإصابته في البيرة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت 22-6-2024، استشهاد الطفل محمد مراد أحمد حوشية (12 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوع في رام الله شمال الضفة المحتلة.

وكان الطفل حوشيه قد أصيب بجروح حرجة في الرابع عشر من الشهر الجاري، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة البيرة قرب رام الله.

جدير ذكره أنه باستشهاد الطفل حوشية ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 550 شهيداً، بينهم 135 طفلاً.