مستوطنون يهاجمون المواطنين شمال أريحا

الساعة 10:20 ص|22 يونيو 2024
مستوطنون في أريحا.jfif
مستوطنون في أريحا.jfif

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون متطرفون، بحماية جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 22-6-2024، ، تجمع "راس عين العوجا" البدوي شمال مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

وقال فرحان غوانمة أحد سكان التجمع: "عشرات المستعمرين داهموا منذ ساعات الصباح تجمع رأس العوجا، وفتشوا 5 حظائر تعود لعائلات رشايدة وغوانمة، وطاردوا سكانه، واعتدوا عليهم بالضرب".

وبدوره، قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات: "هذا الاقتحام يقوده المستعمر المعروف بسرقته للأراضي الفلسطينية في العوجا "عومر" ولديه مزرعة نخيل وأغنام في العوجا".

وأوضح مليحات، أن تجمع "العين" المذكور يقنطه حوالي 1000 مواطن، من عائلات بدوية.

 

 

 

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