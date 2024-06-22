بالفيديو والصور وسط اشتباكات عنيفة.. إصابة شاب باقتحام قوات الاحتلال لجنين

الساعة 09:31 ص|22 يونيو 2024
المنزل المحاصر في جنين
المنزل المحاصر في جنين

فلسطين اليوم

أُصيب شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 22-6-2024، مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ومحاصرة أحد المنازل.

وذكرت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي، عقب محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل في الحي، ومطالبة سكانه عبر مكبرات الصوت بالخروج.

وأوضحت المصادر، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة برقين ثم توجهت لحي الجابريات في المدينة في أعقاب اكتشاف المقاومة لقوة خاصة "إسرائيلية".

وأشارت لاندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي الجابريات بعد محاصرة جيش الاحتلال منزلاً في حي الجابريات بجنين وسط اطلاقه النار بكثافة باتجاه كل من يتحرك في المنطقة.

وبحسب المصادر فقد عرقل جيش الاحتلال عمل طواقم الإسعاف ومنعها من الوصول إلى حي الجابريات في جنين.

 

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