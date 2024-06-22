"الإعلام الحكومي": المجاعة تقترب في محافظتي غزة والشمال

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم السبت 222-6-2024، أن المجاعة تقترب بشكل سريع وخصوصاً في محافظتي غزة والشمال.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح له: "المجاعة تقترب بشكل سريع في محافظتي غزة والشمال، لا سلع في المحافظتين".

وأضاف المكتب قائلاً: "الناس قد يضطرون إلى أكل أوراق الشجر".

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني : "إن الطواقم الطبية في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى المستلزمات الصحية".

وأضاف الهلال الأحمر: "الاحتلال يستهدف بشكل مكثف ما قال إنها مناطق آمنة في مواصي خانيونس ورفح".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منع إيصال المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة منذ نحو شهر؛ ما فاقم الحالة الإنسانية التي يعيشها الأهالي هناك.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل زيادة أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير جداً وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.