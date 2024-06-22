تظاهرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين اليوم

تظاهر الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت، دعما للشعب الفلسطيني، واستنكارا لاستمرار المجازر والمذابح وحرب الإبادة الشاملة الذي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، واللافتات التي كتب عليها "أوقفوا حرب إبادة أهالي غزة" وطالبوا بضرورة وقف العدوان، ومحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة التي يرتكبها جيشها.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر بلال أصلان، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا الحكومة الألمانية بوقف تقديم الدعم والمعدات العسكرية التي تساعد في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، والنساء، والشيوخ.

وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجاعة حقيقة خاصة في شمال قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان لليوم الـ260 على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست التظاهرة الأولى في مدينة بريمن، ففي الثاني من الشهر الجاري نظمت مسيرة حاشدة تطالب بوقف المجازر، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.