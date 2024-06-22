دون غزة.. 50 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

فلسطين اليوم

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية، والمدارس الفلسطينية بالخارج، حيث توجه 50 ألف طالب وطالب إلى قاعات الامتحان، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب وطالبة، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من شترين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبلغ عدد طلبة المدارس الخمس خارج الوطن (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، 216 طالبًا، موزعين على 506 قاعات، إضافة لطلبة قطاع غزة الذين غادروا القطاع الى خارج الوطن، ويتوزعون على 29 دولة، وجلهم في جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم 1090.

وبدأت جلسة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس، وتتضمن الفروع "الأدبي، العلمي، الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي"، والبالغ عددهم 50097، فيما يبلغ العدد الكلي للعاملين نحو 20 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب، ومصحّح، وإداري، وفنّي، وعامل، في الامتحان.