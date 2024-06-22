كوبا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، اليوم السبت، أن بلاده ستنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأكد رودريغيز أن كوبا قرّرت المشاركة بـ"صفة دولة ثالثة" في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ "إسرائيل" أمام محكمة العدل.

وأوضحت وزارة الخارجية الكوبية في بيان لها، أنّ كوبا ستستخدم حقها بأن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها "إسرائيل" بشكل صارخ من خلال أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي توافقا مع التزام كوبا الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية لوضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل زيادة أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير جداً وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.