بالفيديو والصور مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار بقلقيلية

الساعة 08:14 ص|22 يونيو 2024
عملية اطلاق نار في قلقيلية
عملية اطلاق نار في قلقيلية

فلسطين اليوم

قُتل مستوطن "إسرائيلي"، صباح اليوم السبت 22-6-2024، في عملية إطلاق نار بطولية بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، قُتل مستوطن في عملية اطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين في مدينة قلقيلية، كما وقعت أضرار كبيرة بالسيارة المستهدفة؛ نتيجة اشتعال النيران فيها في أعقاب عملية إطلاق النار.

ومن جانبها قالت كارميل دانغور مراسلة قناة كان العبرية: "مستوطن "إسرائيلي" دخل مدينة قلقيلية وأصيب برصاص مسلحين وحالته حرجة جدا". بحسب وصفها.

وأضافت المراسلة "الإسرائيلية": "في المنظومة الأمنية يقدرون بأن هذا هجوم على خلفية "قومية" وليس جنائية". على حد قولها.

وأشارت دانغور إلى أن المستوطن "الإسرائيلي" موجود حاليا لدى الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" تنسق لنقله إلى المستشفيات "الإسرائيلية".

ويُشار إلى أن المستوطنين المتطرفين يمارسون هجمة شرسة ضد المواطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ ال 7 من أكتوبر الماضي؛ ما يزيد من حجم التصدي لهم من قبل المواطنين والمقاومة.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حربه العدوانية على قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل زيادة أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير جداً وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.

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