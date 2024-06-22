جيش الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة وينسف مربعا سكنيا في رفح

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ260 مخلقا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

وفي آخر تطورات العدوان، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مربعًا سكنيًا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على منطقة مصبح شمال رفح.

وصباح اليوم السبت، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي لمدينة رفح، تزامنًا مع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط وغرب المدينة، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد سكان محليون، بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح تزامنا مع إطلاق نار كثيف.

وأشاروا إلى اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي في محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب رفح. بينما نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية في المدينة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم، غارة جوية "عنيفة" على مدينة رفح.

وفي ساعات فجر اليوم، استهدفت مدفعية الاحتـــــلال منطقة شرق بلدة القرارة، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وشرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الزيتون بمدينة غزة.