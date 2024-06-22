إصابات في نابلس.. وقوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اقتحامات في مناطق عدّة في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، شمالي الضفة، بالتزامن مع اقتحام مخيم العين غرب المدينة، حيث اندلعت مع الشبان الفلسطينيين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم، شمالي الضفة، وبلدة بيت أمر شمالي الخليل، جنوبي الضفة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع جريحين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس، شمالي الضفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات من "جيش" الاحتلال اقتحمت قريتي شقبا وبدرس غربي رام الله، كما منطقة المنشار في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وأضافت أنّ مجموعات من المستوطنين اعتدت على أراضي الفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان، بالقرب من سلفيت.

وأمس، ارتقى الشابان محمود حسن عبد الرحمن زيد (28 عاماً)، وإيهاب عبد الكريم موسى أبو حامد (29 عاماً) برصاص الاحتلال في قلقيلية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت قوة خاصة من "جيش" الاحتلال قد أطلقت النار في اتجاه سيارة كان يستقلها الشابان، وسط قلقيلية، عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، الأمر الذي أدى إلى استشهادهما.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى المكان، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة بعد أن استولت على المركبة واحتجزت جثماني الشهيدين.

وباستشهادهما يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 552 شهيداً، بينهم 135 طفلاً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.

ويُشار إلى أنّه بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة المستمر منذ نحو 9 أشهر، يصعّد الاحتلال حملة اقتحاماته واعتقالاته اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية.