بالمسيّرات الانقضاضية.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مرابض الاحتلال في الزاعورة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الجمعة، أنّها استهدفت مواقع وثكنات وتجمعات إسرائيلية عدّة على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة، وأصابت هدفها بدقة. ‏

ونشر الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة بيت هِلل وموقع زبدين التابعين لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المقاومة، ظهر اليوم الجمعة، إنّها استهدفت موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وكذلك، في إطار دعمها لقطاع غزّة، استهدفت المقاومة موقعي "الرمثا"، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، و"رويسة القرن" في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة، استهدافها "بدقّة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي، في موقع رأس الناقورة" البحري، من خلال هجومٍ جويٍ جرى باستخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، الأمر الذي أدّى إلى إيقاع إصابات مؤكدة وتدمير جزء من الموقع.