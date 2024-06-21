بقذائف الهاون والصواريخ..المقاومة تدك مضاجع العدو بغزة

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، وتكبدها خسائر عبر استهداف مباشر لجنودها وآلياتها.

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مجاهديها طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" (إيغلا)، شرقي مدينة رفح، خلال عودتها من عملية إجلاء القتلى والجرحى في كمين الشابورة ظهر يوم أمس الخميس.

وقصفت سرايا القدس بقذائف الهاون مقراً لقيادة العدو، وتحشدات لجنوده وآلياته في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".

كما دكت بوابل من قذائف الهاون -العيار الثقيل والنظامي- تموضعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كذلك، أعلنت سرايا القدس قصف مغتصبة "بئيري" في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط وجندي، وإصابة 5 آخرين من بينهم ثلاثة بجراح خطيرة في معارك قطاع غزة، الأمر الذي يرفع عدد قتلاه إلى 664 بين ضابط وجندي منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.