جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين بمعارك وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 664.

وقال الجيش في بيان مساء الخميس، إن "مساعد احتياط عومير سْمادجا (25 عاما)، ومساعد احتياط سْعاديا درعي (27 عاما)، وكلاهما من لواء الإسكندروني التابع لغولاني قتلا وسط قطاع غزة".

كما أشار إلى إصابة ثلاثة جنود احتياط بجروح وصفها بـ"الخطيرة".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجنود تعرضوا لإطلاق قذائف هاون، خلال المعارك في مناطق وسط القطاع.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي الى 664 بينهم 312 خلال المعارك البرية في غزة.