حفل خيري في باريس لدعم غزة بمشاركة فنانين وممثلين وناشطين

فلسطين اليوم

ينظم حوالي 30 فناناً وممثلاً وناشطاً، بينهم باربرا برافي وفيانسو وأنجيل وزاهو، حفلاً خيرياً في باريس يوم الأول من يوليو/ تموز المقبل دعما لغزة.

وبحسب جمعية "أصوات من أجل غزة" التي تنظم هذا الحدث، فإن برنامج الأمسية الخيرية سيشمل حفلات موسيقية وقراءات وقصائد وعروضا ورقصات من أجل “نشر رسائل السلام والتضامن على أوسع نطاق ممكن من خلال تنوع الإبداع المعاصر والتراث الثقافي والفني”.

وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم التبرع بجميع الأموال لجمعية العون الطبي للفلسطينيين البريطانية، التي تقدم خدمات طبية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.

وأوضحت أن الهدف من هذه الأمسية الخيرية هو “رفع مستوى الوعي بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول الخسائر والوضع الإنساني الذي لا يطاق في غزة، وجمع الأموال للمساعدات الإنسانية الفورية التي تلبي الاحتياجات الهائلة للسكان".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مشروع “أصوات من أجل غزة” في شهر مارس/ آذار الماضي من قبل مجموعة “الثقافة من أجل وقف إطلاق النار” لمشاركة شهادات سكان غزة -من مدنيين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني- على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت أمسية خيرية مماثلة لدعم غزة قد نُظمت في باريس في 22 مايو/ أيار الماضي، في حفل خيري شارك فيها عدد من مغني الراب الناطقين بالفرنسية في قاعة “زينيت” الشهيرة بباريس. وتم التبرع بأموال الأمسية لنفس الجمعية غير الحكومية، بهدف “المساعدة الطبية للفلسطينيين”.