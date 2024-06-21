61 عملاً مقاوماً في الضفة خلال أسبوع

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورصد مركز معلومات فلسطين "مُعطى" 61 عملا مقاوماً في الضفة والقدس المحتلتين، خلال الفترة ما بين 14 و 20 يونيو/ حزيران الجاري، أسفرت عن جرح "إسرائيلي" واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأشار المركز، إلى أن عمليات المقاومة تضمنت عملية دهس، و12 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، و3 عمليات تفجير لعبوات ناسفة، وعمليتي إعطاب آلية عسكرية أو مركبات مستوطنين.

وتضمنت عمليات المقاومة التصدي لثلاثة اعتداءات من المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب اندلاع مواجهات في 40 نقطة تخللها عمليات إلقاء حجارة.