لبنان: حزب الله يستهدف موقعي "زبدين" و"الرمثا".. والمسيرات تنقض على "رأس الناقورة"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الجمعة، أنّها استهدفت مواقع وثكنات وتجمعات إسرائيلية عدّة على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة إنّها استهدفت موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وكذلك، في إطار دعمها لقطاع غزّة، استهدفت المقاومة موقعي "الرمثا"، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، و"رويسة القرن" في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة، استهدافها "بدقّة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي، في موقع رأس الناقورة" البحري، من خلال هجومٍ جويٍ جرى باستخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، الأمر الذي أدّى إلى إيقاع إصابات مؤكدة وتدمير جزء من الموقع.

صفّارات إنذار تدوي في مستوطنات الشمال

بدوره، أكّد مواسل صحافي في جنوب لبنان إنّ "أكثر من 30 قذيفة مدفعية استهدفت بلدة الناقورة ومحيطها".

وأضاف أنّ "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدات كفرحمام وكفرشوبا وشبعا والخيام جنوب لبنان".

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ صفّارات الإنذار دوّت مرتين في مستوطنتي "شاعل" و"كيلع" في شمالي الجولان بسبب اختراق طائرة مُسيرة.

وكذلك، أوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ 3 صواريخ مُضادة للدروع أصابت موقع "رأس الناقورة" العسكري، دون إطلاق صفّارات الإنذار.

وأضافت أنّ "صفّارات الإنذار دوّي في ادميت وجورين وأيالون وحانيتا ويعرا وعرب العرامشة في الشمال خشية تسلل طائرة مُسيّرة".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى إحصاءٍ كشف أنّ 56% من سكان "كريات شمونة" عند الحدود مع لبنان، قد لا يعودون إلى مستوطناتهم.