حركة الجهاد الإسلامي تزف الشهيدين محمود زيد وإيهاب أبو حامد

الساعة 06:47 م|21 يونيو 2024

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيدين محمود حسن عبد الرحمن زيد ، وايهاب عبد الكريم أبو حامد اللذين ارتقيا بعملية اغتيال صهيونية في مدينة قلقيلية ظهر اليوم الجمعة.

وفي بيان، أكدت الحركة هلى أن ارتقاء الشهداء واختلاط الدماء الزكية في كل ساحات المواجهة ضد الاحتلال ستزداد كل يوم، ولن تُفلح كل المحاولات في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته حتى التحرير.