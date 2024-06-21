حركة الجهاد الإسلامي تزف الشهيدين محمود زيد وإيهاب أبو حامد

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيدين محمود حسن عبد الرحمن زيد ، وايهاب عبد الكريم أبو حامد اللذين ارتقيا بعملية اغتيال صهيونية في مدينة قلقيلية ظهر اليوم الجمعة.

وفي بيان، أكدت الحركة هلى أن ارتقاء الشهداء واختلاط الدماء الزكية في كل ساحات المواجهة ضد الاحتلال ستزداد كل يوم، ولن تُفلح كل المحاولات في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته حتى التحرير.