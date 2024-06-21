شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على غزة ورفح

فلسطين اليوم

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طيران الاحتلال لشقتين سكنيتين لعائلتي "مشتهى" و"أبو العطا" خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة "صلاح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال قرب وادي غزة وسط القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة خربة العدس شمال المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعية الاحتلال لمحيط خيام تؤوي نازحين.