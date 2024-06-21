القوى الوطنية والإسلامية: سنقف بالمرصاد للخارجين عن الصف الوطني المتجردين من كل القيم الأخلاقية

فلسطين اليوم

أكدت القوى الوطنية والإسلامية الوقوف بالمرصاد للخارجين عن الصف الوطني المتجردين من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية، مستغلين حالة العدوان والاستهداف المركز للقوى الأمنية والشرطية، ليمارسوا اعمال البلطجة وقطع الطريق، والافساد في الأرض، بما يخدم الاحتلال في استمرار الحصار وحرب التجويع القذرة، مشددة هلى الوقوف بالمرصاد لكل هذه التصرفات الخارجة عن كل قيمة أخلاقية ووطنية،



ودعت وزارة الداخلية بكافة أجهزتها ولجان الحماية الشعبية إلى الضرب بيد من حديد، وقطع دابر كل عابث وسارق ومستهتر، و تفعيل القانون الثوري بحق هؤلاء المجرمين الذين يخدمون بأفعالهم القذرة الاحتلال وسياساته العدوانية.



وطالبت العائلات الفلسطينية بشكل عام والعائلات والعشائر الواقعة على طريق نقل المساعدات والبضائع إلى نبذ هذه الأفعال التي تسيء لها ولتاريخها، وأن تنبذ مرتكبيها وأن تحفظ منهم سمعتها وقيمتها الوطنية. حيث أننا لن نتهاون وضمن سياسة مواجهة هذه الحالات الى نشر أسماء وبيانات هؤلاء ومن يحميهم أو يقف خلفهم.