بلدية غزة تدين قتل الاحتلال 5 من طواقم الطوارئ العاملين في تشغيل للآبار

فلسطين اليوم

دانت بلدية غزة اليوم الجمعة قتل جيش الاحتلال خمسة من طواقم الطوارئ في بلدية غزة العاملين في تشغيل آبار المياه.

وقالت بلدية غزة في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال استهدف صباحًا موظفي بلدية غزة العاملين في تشغيل آبار المياه في كراج البلدية مما أدى إلى استشهاد خمسة من موظفيهل وهم:

- المهندس أنور صبحي الجندي (54 عاما) – عضو لجنة الطوارئ.

- زاهر حمدي الحداد (41 عاما).

- شريف عمر الجندي (33 عاما).

- إبراهيم زهير أبو خاطر (32 عاما).

- أحمد اسماعيل الحلو (24 عاما).

وطالبت بإجراء تحقيق فوري في جريمة استهداف موظفي بلدية غزة الذين يصنفون ضمن موظفي الإغاثة حيث كانوا يقومون بالعمل على ضخ المياه للمواطنين.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية موظفي البلدية الذين يعملون منذ بداية العدوان من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحذرت بلدية غزة من انهيار منظومة خدمات البلدية نتيجة قيام الاحتلال باستهداف موظفي البلدية مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر بسبب توقف الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي وجمع النفايات.

وأكدت بلدية غزة أنها مؤسسة مدنية تقوم بتقديم الخدمات الأساسية وأن طواقمها محمية بالقوانين والأنظمة الدولية.