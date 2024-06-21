قوات الاحتلال تطلق النار على شبان داخل مركبة بقلقيلية

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال النار، ظهر اليوم الجمعة، على مركبة وسط مدينة قلقيلية وأصابت شابين على الأقل كانا بداخلها.

وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة وسط المدينة، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة من آلياته العسكرية إلى المدينة من مدخلها لشرقي.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، عناصر القوة الخاصة وهم يسحبون شابين مصابين من داخل المركبة، دون معرفة حالتهما الصحية.