أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشدّدة على أن "الوضع حرج في قطاع غزة".

وأكدت الوزارة في بيان لها، احترام جمهورية أرمينيا القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، وتعترف بدولة فلسطين".

وأضافت "الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

وتابعت "ترفض جمهورية أرمينيا رفضا قاطعا استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين وارتهانهم وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".

وكتبت الخارجية الأرمينية "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وهي مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

يذكر أن سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.