رئيس الوزراء القطري: نحاول الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار واعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، أن وقف إطلاق النار الفوري بين المقاومة في قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية، مضيفاً:": نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".

وأشار رئيس الوزراء القطري، إلى أنهم لمسوا من ردود حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود بعض الفجوات بين الرد وما تم تقديمه، متابعاً: "نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن، وهناك التزام أخلاقي بذلك".

وفي سياق آخر أشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة مهمة برفض التعامل بالمعايير المزدوجة، مُشدداً على أن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية ومهمة جداً.

ودعا الدول إلى القيام بخطوات جدية لدعم حل الدولتين، مرحباً بانضمام إسبانيا لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بتطبيق القانون على الجميع، ولا ينبغي أن يكون أي أحد فوق القانون.