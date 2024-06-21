راصد يكشف لـ "فلسطين اليوم" عن طبيعة طقس حتى نهاية الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، عن الحالة الجوية في فلسطين بدءاً من اليوم الذي يعتبر الفاتح من فصل الصيف حتى نهاية الأسبوع المُقبل.

وقال الراصد العلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن تراجعاً ملحوظاً على موجة الحر حتى نهاية الأسبوع مقارنة بالأسبوعين الماضيين، لكن الأجواء تبقى حارة لاسيما مع بدء فصل الصيف رسمياً.

وأشار إلى أن الأجواء في ساعات النهار ستكون ما بين حارة إلى حارة نسبياً ورطبة لاسيما في المناطق الساحلية، وتصبح معتدلة إلى لطيفة في ساعات المساء والليل.

وتوقع أن تستقر درجات الحرارة عند بداية الثلاثينيات في معظم أيام الأسبوع الجديد، في مناطق واسعة، بما فيها المناطق الجبلية والساحلية، لكنها تكون أكثر حرارة في مناطق مثل، البحر الميت والأغوار الشمالية والوسطى ومحافظة أريحا.

وأضاف الراصد ليث العلامي: "لا يوجد توقعات بارتفاعات كبيرة أو ملموسة على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل".

وحوّل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 30 درجة مئوية خيام النازحين المصنوعة من الأقمشة والأغطية البلاستيكية إلى أفران شديدة الحرارة.