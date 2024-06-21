د. الصوفي: رفح بأكملها منطقة عسكرية والناس يموتون في خيامهم بالصواريخ "الإسرائيلية"

فلسطين اليوم

أكد رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة د. أحمد الصوفي، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، أن محافظة رفح بأكملها تعد منطقة عمليات عسكرية "إسرائيلية"، مبيناً أن منازل جنوب شارع أبو بكر الصديق ومربعات سكنية دمرت بالكامل.

وشدد د. الصوفي في تصريح صحفي، على أن المدينة تعيش كارثة إنسانية، والناس يموتون في خيامهم بسبب القصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سكان المدينة والنازحون بلا أي مقومات حياة منذ أكثر من 45 يوماً، مضيفاً: "لا يوجد مستشفى أو مركز صحي يقدم خدمة طبية في المدينة حالياً".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في محافظة رفح منذ نحو شهر ونصف، دون أي اعتبارات لعدد المقيمين والنازحين فيها الذين كانوا يتعدون المليون ونصف شخص.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحاً، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.