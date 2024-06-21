3 شهداء بقصف من مُسيرة "إسرائيلية" شرقي خانيونس

فلسطين اليوم

ارتقى ثلاثة شهداء صباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن الشهداء هم، ياسين محمد العمور، ومحمود عادل النجار، ونجله عادل، ارتقوا في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحاً، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.