3 شهداء بقصف من مُسيرة "إسرائيلية" شرقي خانيونس

الساعة 08:48 ص|21 يونيو 2024
قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

فلسطين اليوم

ارتقى ثلاثة شهداء صباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن الشهداء هم، ياسين محمد العمور، ومحمود عادل النجار، ونجله عادل، ارتقوا في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653  جريحاً، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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طوفان الأقصى قطاع غزة