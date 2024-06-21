فلسطين اليوم

حجز منتخب إسبانيا مقعداً له في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بتغلبه على نظيره الإيطالي (1-0) في القاء الذي جمعهما مساء أمس، في الجولة الثانية للبطولة.

وجاء هدف فوز إسبانيا الوحيد بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري خطأ في مرماه عند الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جرت ملعب "فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة غلسنكيرشن الألمانية.

وحقق منتخب إسبانيا بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في نهائيات النسخة الـ 17 لبطولة كاس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، بعد الأول على نظيره الكرواتي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

وانفرد "الماتادور" الإسباني، بصدارة المجموعة الثانية(B) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وضمن بذلك الصدارة والتأهل مبكرا إلى دور الستة عشر الكبار في "يورو 2024".

بينما توقف رصيد منتخب إيطاليا، حامل اللقب، عند 3 نقاط حصل عليها بفوزه على نظيره الألباني بهدفين مقابل هدف واحد، يوم السبت الماضي أيضا، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية (B) بعد الجولة الثانية:

1- إسبانيا – 6 نقاط

2- إيطاليا – 3 نقاط

3- ألبانيا – نقطة واحدة

4- كرواتيا – نقطة واحدة.