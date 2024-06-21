نقابة الأطباء لدى الاحتلال تعلن الإضراب الأحد المقبل احتجاجاً على عنف الشرطة

فلسطين اليوم

أعلنت النقابة الطبية لدى الاحتلال، يوم أمس، الإضراب لمدة ساعة واحدة يوم الأحد المقبل، بسبب عنف شرطة الاحتلال ضد الكوادر الطبية التي تشارك في التظاهرات المناهضة لنتنياهو، وتطالبه بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وأشارت النقابة إلى أنها ستنظم مسيرة يوم الأحد المقبل، احتجاجاً على قيام عناصر الشرطة بمهاجمة الطواقم الطبية خلال التظاهرات المناهضة لنتنياهو والتي نظمت في القدس وتل أبيب.

ونقل البيان عن رئيس نقابة الأطباء، البروفيسور "تسيون حغاي"، قوله إن "لجان الأطباء في المستشفيات المختلفة ستحدد الوقت الذي سيتم فيه وقف العمل من أجل تقليل حجم الضرر الذي قد يلحق بالمرضى".

وتشهد مدن الاحتلال تظاهرات شبه يومية، تطالب الحكومة بزعامة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.