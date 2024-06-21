بالفيديو إطلاق صواريخ وتفجير دبابات.. أبرز عمليات سرايا القدس ضد جيش الاحتلال أمس

فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، موجز عملياتها ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" بتاريخ 20 يونيو 2024.

وأكدت سرايا القدس في الموجز الصادر عنها، أنها قصفت مغتصبات "المستوطنات المحيطة بقطاع غزة برشقة صاروخية، مشددة على أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات والقذائف المضادة للدروع مع جنود العدو الصهيوني وآلياته المتوغلة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وأشارت السرايا إلى أن مجاهديها استهدفوا بقذيفة (RPG) دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه) ودمرنا دبابة أخرى بعبوة أرضية شديدة الانفجار في حي الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت: "قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام تجمعًا لآليات وجنود العدو الصهيوني في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون".