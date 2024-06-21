إصابة واعتقال فلسطينيين باقتحام قوات الاحتلال لـ رام الله

فلسطين اليوم

أصيب شاب فلسطيني واعتُقل آخرون، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قدورة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية، إن الشاب أصيب بطلق ناري في منطقة الفخذ، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بعد أن مُنعت طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات الأولية له.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع في محيط المجمع الطبي.

من جانبها، أفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين محمد الروم من مخيم قدورة، والآخر صلاح ياسر من سلواد شمال شرق رام الله.

وارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الماضي، لأكثر من 9 آلاف حالة، شملت كل فئات المجتمع الفلسطينيّ، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.