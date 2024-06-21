الغارديان: "الجيش الاسرائيلي" ينقل صلاحيات للمستوطنين في الضفة

فلسطين اليوم

أظهرت وثائق نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أطلقت عليها بـ "صلاحيات قانونية" إلى مستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحفية، أن جيش الاحتلال نقل هذه "الصلاحيات" إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش".

ولفتت إلى أن هؤلاء المستوطنين الذي يترأسهم "سموتريتش" مسؤولين عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة بالضفة.

وأشارت الصحفية، إلى أن "الصلاحيات" التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاعي البناء والزراعة.

وكانت الصحفية، قالت في تقرير لها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية سرّعت بناء المستوطنات في القدس الشرقية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وأوضحت، أنه خلال تلك الفترة تمت الموافقة على أو المضي قدمًا في أكثر من 20 مشروعًا استعماريا تضم آلاف الوحدات الاستعمارية.

وأشارت إلى أن الوزارات والمكاتب داخل حكومة الاحتلال تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التي لها تاريخ في محاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من القدس.