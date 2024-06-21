في أعقاب التوتر المتصاعد في الشمال.. المستوطنون يتهافتون على شراء مولدات الكهرباء

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن إقبال "الإسرائيليين" على شراء مولدات الكهرباء ارتفع بنسبة 24% خلال يوم واحد، وذلك في أعقاب زيادة التوتر والخشية من انزلاق المواجهة المحدودة بين المقاومة الإسلامية في لبنان والاحتلال لحرب شاملة.

ونقلت الصحيفة عن "ليرون كاتس" نائب رئيس تطوير الأعمال في شبكة تخزين الكهرباء الإسرائيلية، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل موجة كبيرة من بيع مولدات الكهرباء، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها "شاؤول غولدشتاين" رئيس الشركة الحكومية المسؤولة عن إدارة الكهرباء في إسرائيل.

وكان "غولدشتاين" قد حذر من أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمكنه بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية، مشدداً عل أن الجبهة الداخلية في "إسرائيل" ليست مستعدة لحرب حقيقية.

وأضاف "كاتس":"رأينا زيادة بمقدار خمسة أضعاف في نطاق عمليات البحث عن مولدات الكهرباء، وتم تسجيل زيادة بنسبة 24 % في المبيعات مقارنة بالمتوسط اليومي".

مشيراً إلى أن 850 مولداً تم بيعها خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت خطاب نصر الله في آذار/ مارس الماضي، في حين تم بيع نصف هذه الكمية خلال اليوم الذي أعقب خطاب نصر الله الأخير الأربعاء الماضي.

في المقابل، قال وزير الطاقة والبنية التحتية لدى الاحتلال "إيلي كوهين":"إن احتمال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة في إسرائيل منخفض للغاية".

وأكد في بيان مصور نشر على حسابه في منصة إكس الخميس، أن الوزارة مستعدة لكل السيناريوهات، لافتاً على أن الوزارة "أنفقت المليارات لضمان إمدادات الطاقة بشكل منتظم لجميع الإسرائيليين".

وشدد "كوهين" على أن بلاده تتمتع بالقدرة على توليد الكهرباء من مجموعة متنوعة من المصادر، سواء الغاز أو احتياطيات الوقود أو الفحم، فضلاً عن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

مؤكداً على أن مصادر الطاقة في إسرائيل منتشرة في أماكن سرية ومحمية بشكل جيد.